Rafa Kalimann é musa de ‘Deus caprichou’, novo clipe do namorado Daniel Caon

A história do romance entre Rafa Kalimann e Daniel Caon é o tema de ‘Deus caprichou”, novo single do cantor e compositor que foi lançado nesta quinta-feira. O clipe relata a história do namoro, com uma declaração de amor a Rafa, mostrando gravações e momentos de intimidade do casal.

“Família, acabamos de lançar ‘Deus caprichou’. Um trabalho lindo, feito com muito amor pra vocês. Confesso que eu me apaixonei pela modelo do clipe, viu? Tudo baseado em amores reais”, escreveu o cantor e compositor.

Gravado como se fosse por uma tela de celular, o clipe mostra Rafa em diversos ângulos em cenários paradisíacos como praia e piscina. Na música, Caon ainda canta que a ex-BBB elevou o seu nível de sentir prazer.

“O primeiro casal que pisou na lua sem sair do quarto”, diz a letra, que tem uma declaração em outro trecho: “Demorou para chegar minha hora de amar, só que Deus caprichou e te mandou para mim.

Não é a primeira vez que Caon dedica uma música à amada, com quem está desde novembro do ano passado. Quando pediu para namorar a ex-BBB, o cantor a levou para um jantar romântico em Arraial do Cabo, no Rio, e se declarou através de uma música escrita especialmente para ela sobre a história dos dois. Eles voltaram a ficar depois do fim do “Big Brother Brasil 20”, anos após terem se envolvido pela primeira vez.

Após a música, Caon brincou que era a hora de Rafa pedi-lo em namoro e quando ela começa a falar, uma chuva de fogos de artifício começa a acontecer. O show de pirotecnia mostrou para a ex-BBB a pergunta “Quer namorar comigo?”.