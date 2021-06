Rafael Moura é apresentado no Botafogo coom missão do acesso

Brasileiro

Série B: He-Man é apresentado com missão de levar o Botafogo à elite



Rafael Moura disse que no seu contrato tem metas individuais, mas não entrou em detalhes

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 07 (AFI) – Desejo antigo da diretoria do Botafogo, Rafael Moura foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. O atacante de 38 anos deixou claro qual seu objetivo no clube: conquistar o acesso à elite do Brasileirão.

“A minha meta principal vai ser o Botafogo voltar para a Série A. Acho que esse é o grande objetivo do ano. E, com certeza, meus gols vão fazer com que isso possa se concretizar com a ajuda de todos os companheiros”, disse o atacante, que vai disputar pela primeira vez a Série B.

HE-MAN AVISA: “Estou em forma”

Rafael Moura foi apresentado como reforço do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

SUAS METAS

No contrato assinado com o Botafogo, Rafael Moura tem algumas metas individuais para serem alcançadas. O atacante, porém, evitou entrar em maiores detalhes e também não quis traçar metas.

“Chego muito bem para entregar grandes números. Tenho metas individuais no meu contrato, então isso vai fazer eu me puxar e tudo.

Não gosto de declarações ou coisas que eu faça promessas, ou que coloque metas”, finalizou Rafael Moura.

Sem disputar uma partida oficial desde o dia 25 de fevereiro, na última rodada do último Brasileirão, Rafael Moura disse que vinha mantendo a forma física por conta, mas evitou dar prazo para estrear com a camisa alvinegra.