Rafael Sóbis deve ser punido após dar “showzinho” em substituição

Brasileiro

Atacante do Cruzeiro deve ser punido após dar “showzinho” em substituição



O experiente jogador não gostou de ter sido substituído durante a partida contra o CRB

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 07 (AFI) – O “showzinho” protagonizado por Rafael Sóbis ao ser substituído durante a derrota do Cruzeiro para o CRB, no último domingo, não vai passar batido. Quem garantiu foi o técnico Felipe Conceição.

Rafael Sóbis deve ser punido no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

“Esse assunto será resolvido internamente. Nenhum atleta está acima do clube ou do treinador. Existe hierarquia, isso será resolvido internamente. A gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tenho mais nada para dizer, mas, com certeza, serão tomadas medidas”, afirmou o treinador.

Ainda no começo do segundo tempo, Rafael Sóbis foi substituído por Stênio e deixou o gramado bastante irritado. Além de atirar um copo d’água no chão, o atacante teria dito segundo relato da repórter Maria Cláudia Bonutti:

“Tirar quem está jogando bem? Só pode estar de sacanagem comigo”.

Sob o comando de Felipe Conceição, Rafael Sóbis disputou 16 partidas e marcou dois gols, além de ter dado duas assistências. Nas últimas partidas, o atacante vem atuando mais recuado, fazendo a função de meia.