Raul Gustavo perde filho e é liberado de treino do Corinthians

Zagueiro do Corinthians perde filho e é liberado do treino



A namorada de Raul Gustavo estava na 33ª semana de gestação

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 03 (AFI) – A reapresentação do Corinthians nesta quinta-feira após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, na Neo-Química Arena, pela Copa do Brasil, não contou com a presença do zagueiro Raul Gustavo.

O defensor de 22 anos foi liberado pela comissão técnica da atividade no Centro de Treinamento Joaquim Grava porque a sua namorada perdeu o filho Ravi na 33ª semana de gestação.

Raul Gustavo foi liberado do treino após sua namorada perder o filho (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

“Me ajude e me fortaleça, meu Pai. Tudo tem um propósito, e eu não entendo agora, mas o Senhor sabe e eu creio. Meu eterno Ravi, papai nem chegou a te conhecer e já te amou incondicionalmente”, postou Raul Gustavo em seu Instagram.

CRIADO NA BASE

Revelado na base do próprio Corinthians, o zagueiro chegou a ser emprestado ano passado para a Internacional de Limeira e, ao retornar, passou a ser aproveitado entre os profissionais.

Depois de realizar apenas um jogo na última temporada, Raul Gustavo vem tendo mais oportunidades em 2021. Até aqui, o zagueiro disputou 11 jogos e marcou dois gols.