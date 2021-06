Brasileiro

RB Bragantino x Bahia – Quem vai manter o embalo da estreia?



Donos dos melhores resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Bahia se encontram neste sábado

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 04 (AFI) – Donos dos melhores resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Bahia se encontram neste sábado, às 21 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Red Bull Bragantino foi até Chapecó no último final de semana e fez 3 a 0 na Chapecoense. O Bahia recebeu o Santos e, com um início de segundo tempo arrasador, goleou pelo mesmo placar no Pituaçu. Os dois times dividem a liderança do campeonato.

No meio de semana, Red Bull Bragantino e Bahia entraram em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. Os paulistas perderam para o Fluminense, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, e os baianos ganharam do Vila Nova, por 1 a 0, em Goiânia.

PROBLEMAS NO TORO LOKO

Para buscar a segunda vitória no campeonato, o Red Bull Bragantino vai precisar passar por cima de desfalques importantes. O principal deles é o meia Claudinho. Eleito o melhor jogador do último Brasileirão, o camisa 10 está com a seleção pré-olímpica, assim como o goleiro Cleiton.

O zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Edimar e o atacante Helinho – todos titulares contra o Fluminense – foram vetados pelo departamento médico. Natan, Luan Cândido e Pedrinho devem ser os escolhidos pelo técnico Maurício Barbieri para iniciarem o jogo.

ESQUADRÃO COM MUITAS BAIXAS

Assim como Maurício Barbieri, Dado Cavalcanti vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Bahia. O lateral-direito Nino Paraíba, o volante Juninho e o meia Daniel estão suspensos por conta da briga generalizada na final da Copa do Nordeste. Nino pegou sete jogos – já cumpriu dois – e os outros pegaram seis.

Mas os problemas do Bahia não param por aí. O meia Thonny Anderson pertence ao Red Bull Bragantino e está de fora por questão contratual. Já o artilheiro Gilberto depende de uma avaliação do departamento médico e é dúvida para a partida.