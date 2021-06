Brasileiro

RB Bragantino x Fluminense – Toro Loko vai vingar a Copa do Brasil?



Os dois times se enfrentam pela terceira fase e o Fluzão levou a melhor

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 12 (AFI) – Três dias depois da eliminação na Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino tem a chance de se vingar do Fluminense neste domingo. Os dois times se enfrentam a partir das 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Brasileirão.

Na última quarta-feira, o Red Bull Bragantino ganhou do Fluminense, por 2 a 1, no Nabizão, mas mesmo assim quem ficou com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil foi o Tricolor das Laranjeiras, pois havia vencido no Maracanã por 2 a 0.

Assim como foi na Copa do Brasil, Red Bull Bragantino e Fluminense estão em pé de igualdade no Brasileirão. Os dois times conquistaram quatro pontos nas duas primeiras rodadas, com o Toro Loko levando a melhor no saldo de gols (3 contra 0).



Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentam pela terceira vez em dias dias (Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino)

SELECIONÁVEIS DE VOLTA

Desfalques nas últimas três partidas por estarem realizando uma série de amistosos com a seleção pré-olímpica, o goleiro Cleiton e o meia Claudinho estão novamente à disposição do técnico Maurício Barbieri.

Os dois serão as principais novidades para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Brasileirão. O treinador ainda pode ganhar os reforços do zagueiro Fabrício Bruno e do lateral-esquerdo Edimar.



TRICOLOR INDEFINIDO

O Fluminense ainda não está definido pelo técnico Roger Machado. O elenco tricolor se reapresentou na última sexta depois de retornar de Bragança Paulista, mas os jogadores titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos no CT Carlos Castilho.

Diante da maratona de jogos, Roger Machado não descarta poupar algumas peças neste domingo. O volante Hudson, que passou por uma cirurgia no joelho, e o meia Cazares, que ganhou folga após defender a seleção do Equador, são desfalques certos. Por outro lado, o zagueiro Nino está de volta depois de atuar pela seleção pré-olímpica.