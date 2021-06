Receita irresistível: aprenda a fazer coxa creme

Tempere as coxinhas com páprica picante e sal, frite as coxinhas no azeite até dourar. Em seguida adicione a água, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo alto por 20 minutos. Desligue deixe esfriar, remova a pele das coxinhas e reserve o caldo. Em outra panela ferva esse caldo junto com o leite e a manteiga, coloque de uma só vez a farinha e mexa até soltar do fundo da panela. Deixe esfriar na pedra e modele as coxinhas.