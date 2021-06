Red Bull Bragantino acerta com o meia Praxedes, do Internacional

Brasileiro

Red Bull Bragantino acerta com meia de rival do Brasileirão



Praxedes tem 19 anos e o Internacional vai ficar com um percentual para venda futura

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 09 (AFI) – Autor do gol de honra do Internacional na goleada sofrida para o Fortaleza, por 5 a 1, no último domingo, o meia Praxedes está de saída do clube gaúcho. Ele foi contratado pelo Red Bull Bragantino. O negócio foi fechado por cifras milionárias: 6 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação atual) por 60% do atestado liberatório.

O Colorado ainda irá manter 10% dos direitos do jogador, enquanto o Fluminense terá direito a 10% do valor envolvido no acordo.

Praxedes vai trocar o Internacional pelo Red Bull Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Praxedes passou pela base do Fluminense e chegou ao Internacional para o Sub-17. O meia passou a ser aproveitado no elenco profissional no ano passado. Desde então, são 54 jogos e dois gols.

O reencontro de Praxedes com o Internacional ainda não tem data para acontecer, mas será na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

