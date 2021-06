Red Bull Bragantino se aproxima de acerto com zagueiro César

Brasileiro

Red Bull Bragantino se aproxima de acerto com zagueiro do Cruzeiro



César tem apenas 19 anos e foi relacionado duas vezes pelo técnico Felipe Conceição

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 01 (AFI) – Aproveitando uma falha do departamento de futebol do Cruzeiro, o Red Bull Bragantino pode anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro César, de apenas 19 anos.

Promovido ao elenco profissional pelo técnico Felipe Conceição e relacionado para duas partidas nesta temporada, César poderá deixar a Raposa de graça a partir de julho e o Toro Loko já demonstrou interesse em seu futebol.

César deve trocar o Cruzeiro pelo Red Bull Bragantino (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Isso só é possível porque César assinou contrato até junho de 2023 quando tinha 17 anos. No entanto, de acordo com a Fifa, jogadores menores de 18 anos podem assinar vínculos de no máximo três anos.

Para não ficar de “mãos abanando”, o Cruzeiro pode entrar em um acordo com o jogador e liberá-lo desde que fique com uma porcentagem dos seus direitos econômicos. Isso aconteceu recentemente com o atacante Alejandro, que hoje está no North Texas-EUA.

SÓ DE OLHO

César seria o quarto jogador a trocar o Cruzeiro pelo Red Bull Bragantino nos últimos anos. Antes dele, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito Weverton e o volante Jadsom Silva fizeram esse caminho.