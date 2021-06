Red Bull Bragantino x Fluminense – Vantagem na bagagem e vaga perto!

Copa do Brasil

Red Bull Bragantino x Fluminense – Bela vantagem na bagagem e vaga no horizonte!



Na ida, no Maracanã, o time do técnico Roger Machado venceu por 2 a 0 e, agora, poderá perder por até um gol de diferença

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 08 (AFI) – Com uma bela vantagem na bagagem, o Fluminense vai até Bragança Paulista para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo contra o Red Bull Bragantino pela terceira fase será nesta quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid.

Na ida, no Maracanã, o time do técnico Roger Machado venceu por 2 a 0 e, agora, poderá perder por até um gol de diferença. Aos paulistas restará vencer por três ou mais gols de vantagem. Se o RB Bragantino vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis, uma vez que não há mais gol qualificado na Copa do Brasil.

O problema é que o Red Bull Bragantino, como mandante em 2021, ainda não conseguiu a vantagem para passar direto. Os melhores placares em casa foram por 2 a 0 em cima da Ponte Preta no Paulista e diante do Emelec na Sul-americana.

COVID NO RB BRAGA!

No Red Bull Bragantino, o técnico Maurício Barbieri terá os desfalques do zagueiro Fabrício Bruno (pancada na cabeça) e do lateral-esquerdo Edimar (dores na coxa). Natan e Lucas Cândido continuam entre os titulares. A assessoria do clube ainda afirmou que um jogador testou positivo para Covid-19 e também está fora. O nome dele não foi revelado. Alerrandro seria o tal atleta.

O atacante Pedrinho, titular no empate por 3 a 3 com o Bahia no Brasileirão, não apareceu na lista de relacionados. O atacante Helinho (entorse no tornozelo) está melhor e pode ganhar nova chance no ataque.

Helinho pode voltar a ser titular. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

“Temos um jogo difícil e nossa situação não está favorável, porém estamos focados em dar nosso máximo e reverter o placar. Sabemos que não será fácil, mas tudo é possível. Temos que estudar o time deles, anular os principais pontos e aproveitar o mando de campo para buscar a classificação”, disse o meia Cuello.

GANSO VOLTA!

No Fluminense, o técnico Roger Machado poderá contar novamente com o meia Paulo Henrique Ganso. Com sintomas gripais e em negociação com o Santos, ele ficou fora da vitória sobre o Cuiabá pelo Brasileirão, mas agora volta e briga por posição com Nenê. Em nove jogos na temporada, Ganso fez três gols.

Ganso está de volta. (Foto: Mailson Santana / Fluminense)

Roger Machado deve repetir o mesmo time que vem atuando. São três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas. Até mesmo por isso, Abel Hernández, que foi bem no último jogo, deve seguir como opção.