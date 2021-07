Regina Casé revive ‘Amor de Mãe’ para parabenizar Chay Suede: ‘Lurdes e Domênico’

Chay Suede comemora 29 anos de vida nesta segunda-feira (30). Regina Casé não ficou de fora das homenagens e publicou no Instagram um texto para o filho de ficção em ‘Amor de Mãe’.

“Hoje é dia dessa coisa linda e amada! Muitos anos atrás, quando a gente se conheceu, já no primeiro minutinho veio uma ligação muito forte! Mas nunca poderíamos imaginar que isso ia dar naquele encontro tão potente: Lurdes e Domênico. Chay e Regina. Amor, você sabe me encantar, me fazer rir e chorar na mesma medida… Nem preciso te dizer, você sabe direitinho como eu adoro você! Feliz aniversário”, escreveu a atriz na legenda.