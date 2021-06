Regina Duarte se desespera após perder seguidores e questiona: ‘Onde foi que eu errei?’

Regina Duarte usou seu perfil no Instagram para lamentar a perda de cerca de 100 mil seguidores na rede social. Através de uma publicação, a atriz chegou a questionar o que possivelmente teria gerado essa diminuição repentina de fãs. “Então, estou achando difícil de entender. Será que o pessoal do Instagram consegue me explicar? Devo me dirigir a quem?”, escreveu.