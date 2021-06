Brasileiro

Remo x Brasil – Quem vai desencantar na Série B?



Os dois times estrearam com empate e querem a primeira vitória no campeonato

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 04 (AFI) – Após empatar na estreia, Remo e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado às 19 horas, no Baenão, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times querem desencantar na competição. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Remo estreou com empate por 2 a 2 diante do CRB em Maceió e durante a última semana perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 em duelo válido pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A intenção é que o time vença e ganhe moral para o duelo de volta com o Galo, na semana que vem, em Belo Horizonte.

Já o Brasil estreou com empate sem gols com o Londrina, em Pelotas, e quer somar pontos longe de sua casa. Para este confronto, o time gaúcho ainda não contará com alguns reforços contratados após o término do Estadual. Por isso, o importante é pontuar em território paraense.

REMO COM NOVIDADES?

O técnico Paulo Bonamigo poderá ter até quatro novidades para o primeiro duelo em casa na Série B. No sistema defensivo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes foi regularizado e confirmou que está relacionado para a partida. A dúvida é se ele começará o confronto como titular ou no banco de reservas.

Igor Fernandes comentou sobre a adaptação ao futebol paraense, já que estava atuando pela Ferroviária no Campeonato Paulista.

“Claro que eu tenho o meu período de adaptação, estou chegando em uma cidade nova. Fui convocado pro jogo, sei que a equipe é muito boa, jogadores bons. Estou à disposição, porém tenho que me adaptar ao lugar e isso vem com o tempo”, disse o jogador em entrevista coletiva.

Quem também pode aparecer como opção no banco é o volante Arthur, contratado após ótima campanha com a Tuna Luso no Campeonato Paraense. Já os atacantes Erick Flores e Rafinha, que não puderam atuar na Copa do Brasil, retornam como opções para a comissão técnica, que definirá suas condições para a partida de sábado.

Remo quer vencer a primeira partida na Série B

XAVANTE MUDA

Em relação ao time que ficou no empate sem gols na primeira rodada, o treinador não contará com o atacante Jarro Pedroso, que sofreu lesão no joelho e está vetado pelo departamento médico. Assim, quem deverá iniciar a partida é Ramon, ao lado de Netto e Júnior Viçosa.

Quem viajou com o elenco, mas ficará como opção no banco de reservas é Welinton, contratado junto ao Cruzeiro. O jogador foi emprestado até o final do ano e pode entrar no decorrer da partida.

Em compensação, o volante Denílson (ex-São Paulo e Arsenal) e o meia-atacante Lucas Santos permaneceram em Pelotas aprimorando a parte física e ainda não reúnem condições de estrear pelo Xavante.