Renan e mais três deixam o Paraná após início da Série C

Série C: Campeão mundial pelo Inter e mais três deixam o Paraná



Renan, Jaílson, Jeferson e Ramires não fazem mais parte do elenco tricolor

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 03 (AFI) – As mudanças no elenco do Paraná continuam para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, a diretoria acertou as saídas do goleiro Renan, do lateral Jaílson, do zagueiro Jeferson e do volante Ramires.

Todos eles não foram relacionados pelo técnico Maurílio Silva na primeira rodada da Série C. O Paraná foi até Erechim na última segunda-feira e perdeu para o Ypiranga, por 2 a 0.

Renan foi um dos jogadores que deixaram o Paraná (Foto: Rui Santos/Paraná)

Campeão mundial pelo Internacional em 2006, Renan estava no Paraná desde o ano passado e disputou apenas cinco jogos em 2021.

O lateral Jaílson, o zagueiro Jeferson e o volante Ramires estiveram em campo 11, nove e 12 vezes, respectivamente.

VEM GENTE AÍ

Com mais espaço no elenco, a diretoria tricolor espera anunciar nos próximos dias a chegada de alguns jogadores por empréstimo junto ao Athletico-PR, como o lateral Kleiton e o atacante Elias Carioca.

REABILITAÇÃO

Enquanto isso, o técnico Maurílio Silva trabalha com o que tem em mãos focado na partida de sábado, contra o Botafogo-SP, na Vila Capanema, em Curitiba, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro.

Neste momento, o Paraná é o lanterna do Grupo B, que tem ainda Ypiranga-RS, Botafogo-SP, Criciúma-SC, Novorizontino-SP, Mirassol-SP, Oeste-SP, Figueirense-SC, Ituano-SP e São José-RS.