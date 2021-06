Brasileiro

Torcedora do Inter, Renata Fan pede a volta de Abelão e crava: “Afundamos”



Internacional foi eliminado pelo Vitória na terceira fase da Copa do Brasil

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – A apresentadora Renata Fan é torcedora declarada do Internacional e sentiu mais um golpe com a eliminação colorada ainda na terceira fase da Copa do Brasil pelo Vitória.

Renata Fan está triste! (Foto: Reprodução)

“Eu avisei! Tragam o Abelão de volta! E continuaram com um projeto ruim! Não me iludo, afundamos!”, escreveu ela nas redes sociais.

Abelão, demitido do Inter após o vice-campeonato brasileiro de 2020, acertou nesta semana com o Lugano, da Suíça. Para seu lugar, o Colorado contratou Miguel Ángel Ramírez.

“Que venham as cornetas, são merecidas. Mais uma para aguentar… inacreditável! Outro leão nordestino!”, completou Renata Fan lembrando a goleada sofrida para o Fortaleza, por 5 a 1, no Brasileirão.

