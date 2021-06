Renato Folador, presidente do Coritiba, está com Covid-19

Brasileiro

Presidente de clube da Série B testa positivo para Covid-19 e é internado



Mandatário tem 66 anos e passa bem, segundo o clube da Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Renato Folador, presidente do Coritiba, está internado após ter testado positivo para Covid-19. O mandatário tem 66 anos e passa bem, segundo o clube da Série B do Campeonato Brasileiro.

“O presidente do Coritiba Foot Ball Club, Renato Follador, testou positivo para a Covid-19. Follador está internado e recebendo acompanhamento médico. O Coritiba informa que o dirigente passa bem, contando com total apoio dos integrantes do Conselho de Administração para o bom êxito das funções administrativas do clube”, diz nota oficial do Coxa.

Presidente está com Covid-19. (Foto: Divulgação)

Em campo, o Coritiba estreou com vitória na Série B por 2 a 0 sobre o Avaí. O próximo desafio será no sábado, às 21 horas, contra o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.