Paulista

Paulista A3: Renato Peixe e todo o elenco deixa o São José após eliminação



Sem calendário para o restante da temporada, a Águia dispensou o comandante e todos os jogadores do clube

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 03 (AFI) – Após a eliminação para o Linense, nas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, a diretoria do São José, campeão da Bezinha em 2020, anunciou a dispensa do treinador Renato Peixe e de todo o elenco que esteve no clube na atual temporada.

DESPEDIDA

Foto: Tião Martins / SJEC

Na Águia, o treinador Renato Peixe esteve à beira do campo comandando a equipe em 11 oportunidades, com um retrospecto de sete vitórias, dois empates e duas derrotas, classificando o São José às quartas de final do Paulista A3.

Após deixar o time, o comandante agradeceu a oportunidade e lamentou não ter conquistado o acesso.

“Deixo aqui o meu agradecimento por ter comandado uma equipe tão grandiosa como o São José Esporte Clube nesta temporada. Me sinto muito honrado pela confiança da diretoria, dos atletas e de todos os profissionais do clube. Foram 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, tendo mais de 70% de aproveitamento, que infelizmente não foram suficientes para conquistarmos o acesso. Grato por tudo, São José!”, disse Renato em sua despedida, publicada nas redes sociais.

DESMANCHE

Além do treinador, todos os jogadores que disputaram a Série A3 pelo São José foram liberados. Segundo Eduardo Ferreira, gerente de futebol da Águia, o motivo do desmanche da equipe é que o clube não tem mais calendário para o restante da temporada.

“O São José não tem mais calendário. Ele era só até o final da Série A3. A partir daí, foram todos liberados. Atletas e comissão técnica. Um dia depois da eliminação, nós fizemos uma reunião e agradecemos o trabalho de todos. Estamos terminando de fazer os acertos de rescisão, mas já estão todos em casa”, afirmou.

Sobre a Copa Paulista, o dirigente não confirmou se o São José estará presente. “Nós conquistamos a vaga pela nossa classificação na Série A3. Mas, ainda não há nenhuma definição se vamos disputar ou não”, revelou.