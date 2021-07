Repescagem: confira dinâmica do programa Mestre do Sabor desta quinta-feira (1º)

São duas rodadas de provas, os seis chefs que perderam os ‘Duelos’ participam do primeiro desafio e dois deles são eliminados. Em seguida, os quatro melhores encaram a segunda prova, e o melhor chef volta à competição. O primeiro desafio será com uma escolha inspirada na cozinha afetiva: lasanha. Os chefs têm que fazer tudo, da massa ao recheio. O segundo deverá ser preparado com uma carne de hambúrguer.

Sucesso entre os formatos originais da Globo, ‘Mestre do Sabor’ tem direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aída Silva. Sob o comando de Claude Troisgros, com Batista e Monique Alfradique, o programa conta com os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva no comando dos times. ‘Mestre do Sabor’ vai ao ar às quintas-feiras, após ‘Império’, na TV Globo, e às sextas-feiras, às 21h30, no GNT.