Reserva de Emergência no Seu Planejamento Financeiro Pessoal

Direcione seu planejamento financeiro e faça uma reserva de emergência na poupança

É muito importante direcionar seus planejamentos para que possa ter uma reserva de emergência em uma poupança, de modo que se ampare em situações não controladas.

No entanto, esse direcionamento deve ocorrer dentro de um planejamento financeiro pessoal para que você consiga alcançar seus objetivos e modificar alguns hábitos que podem ser relevantes em longo prazo.

Primeiramente, é importante que você faça um planejamento financeiro pessoal, viabilizando controles e direcionando valores para uma poupança de forma orgânica.

Tenha clareza sobre seus custos fixos e seus custos variáveis

Para isso, você deve ter clareza sobre seus custos de vida que são fixos e quais são os variáveis. Ou seja, os custos referentes às suas contas de consumo e os demais custos que você pode alterar.

Sendo assim, faça um planejamento considerando suas contas de consumo como fornecimento de energia elétrica, água, gás, aluguel, telefone, internet etc. Bem como, verifique em seus hábitos o que você pode modificar para gerar economia, ainda que seja uma economia pequena.

Faça trocas inteligentes e direcione valores economizados para uma poupança

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade. Sendo assim, você pode direcionar o valor que seria referente a essa anuidade para uma poupança, juntamente com outros valores baixos que irão alimentar esse hábito.

Posteriormente, você insere em seu planejamento um valor maior. Dessa forma, você viabiliza uma reserva de emergência de uma maneira orgânica.

Invista a reserva de emergência

Além disso, a reserva de emergência também pode ser feita em uma outra maneira de investimento, como o Tesouro SELIC, por exemplo.

No entanto, para que você verifique as opções de investimentos que permitem a diversificação desse valor da poupança, é importante que você tenha foco, primeiramente, no seu planejamento financeiro.

Direcione seus hábitos de consumo

A reserva de emergência é de extrema importância, independentemente da maneira como você deseja investir esse valor. Já que é possível comparar seus planejamentos de vida em longo prazo. Bem como, pode ser um valor importante para que você lide com situações atuais.

No entanto, é recomendado que você faça uma reserva de emergência, ao passo que direciona uma outra reserva para objetivos específicos, mesmo que no início de seu planejamento financeiro pessoal você não possa direcionar valores fixos para tais objetivos, esse direcionamento inicial diz respeito a seus hábitos que podem ser direcionados.