Revelação de 19 anos, o atacante Ronald brilha na vitória do Atlético

Revelação do Goiano brilha em vitória do Atlético-GO sobre o Corinthians



Com apenas 19 anos, Ronald fez um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0, em plena Neo Química Arena

Publicado em 03/06/2021

por Grande Área

Goiãnia, GO, 3 (AFI) – O Atlético-GO voltou a vencer o Corinthians após três dias, o time goiano havia vencido o Timão em plena Neo Química Arena, no último domingo por 1 a 0, na estreia do Brasileirão e nesta quarta-feira, novamente na Capital Paulista, fez 2 a 0, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

Após realizar um grande jogo na sua faz primeira apresentação em Brasileirão, o jovem atacante Ronaldo brilhou no jogo de ontem com um gol e assistência para gol de João Paulo, aos 10 minutos. O atacante recebeu um cruzamento de Dudu e estufou as redes, o garoto voltou a brilhar após um contra-ataque perfeito pegando a bola em seu campo de defesa, e em uma arrancada conduziu até o bico da área e só rolou para João Paulo fazer 2 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo.

Ronald, na vitória contra o Corinthians – Foto: Reprodução

PARA NUNCA MAIS ESQUECER



O atacante de apenas 19 anos fez seu primeiro gol como profissional jogando pelo Dragão, mas já havia feito dois gols jogando o campeonato Goiano pelo Grêmio Anápolis, no qual foi campeão e eleito a grande revelação da competição. No jogo diante do Corinthians, foi eleito ao lado de João Paulo, o melhor jogador em campo mesmo jogando apenas 35 minutos, pois acabou saindo lesionado ainda no primeiro tempo.

TRAJETÓRIA

O jovem atacante foi adquirido pelo Atlético Goianiense junto ao Corumbaense-MS onde se destacou com 17 anos, revelado pelo técnico Zé Humberto que dirigia a equipe Sul-mato-grossense. Lá jogou estadual e Copa do Brasil como atleta profissional, já no time Goiano chegou para a base, onde foi campeão Goiano Sub-20 e disputou jogos pelo profissional no estadual e na Copa Verde de 2020. Depois, foi cedido por empréstimo ao Grêmio Anápolis para disputa do estadual de 2021, sendo um dos grandes destaques com assistências, gols e o título inédito que o fez entrar para história do clube com apenas 19 anos.