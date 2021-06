Paulista

Destaque da final, goleiro vibra com a conquista do Linense



Reynaldo fechou o gol no segundo tempo e garantiu o título para o time de Lins

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 12 (AFI) – Se tem um nome destaque da partida deste sábado que deu o título da Série A3 para o Linense é o goleiro Reynaldo. Foi ele o responsável por garantir o 1 a 0 sobre o Primavera na noite deste sábado em partida disputada em Lins.

O goleiro Reynaldo fez no segundo tempo pelo menos cinco grandes defesas que salvaram o Linense.

“Eu divido o mérito com toda a equipe. Passamos juntos por várias dificuldades, revertemos algumas desvantagens para chegar ao título e fizemos tudo isso juntos”, explica.

Reynaldo aproveitou o Dia do Namorados para dedicar o título. “Quero mandar um beijo para minha esposa e dedicar o título a ela e também para minha família em Campinas.”

O atacante Samuel, autor do passe para o gol de Henrique estava emocionado. “Quero agradecer. Cheguei no meio do campeonato e pude ser decisivo. Dei o passe para o gol do acesso e agora parao gol do título.”

Linense garantiu o acesso para a Série A2 em 2022.