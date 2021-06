Rodrigo Pastana deixará CSA para acertar com o Cruzeiro

Brasileiro

Dirigente deixará clube da Série B neste sábado para acertar com o Cruzeiro



Rodrigo Pastana tem passagens por Goiás, Criciúma, Figueirense, Bahia, Ceará, Guarani, Paraná e Coritiba

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – Ele disse “sim”! Rodrigo Pastana é o novo diretor de futebol do Cruzeiro. O clube mineiro deverá fazer o anúncio oficial nos próximos dias. A despedida de Pastana no CSA será no sábado, após o jogo contra o Sampaio Corrêa no Rei Pelé, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de ver André Mazzuco acertar com o Santos, a Raposa voltou suas atenções para Rodrigo Pastana. Ainda assim, os mineiros falaram com Alexandre Mattos e Felipe Ximenes. As conversas, porém, não avançaram.

Desejo antigo do Cruzeiro, que demonstrou interesse na sua contratação em 2019, após o rebaixamento no Brasileirão, Rodrigo Pastana tem passagens por Goiás, Criciúma, Figueirense, Bahia, Ceará, Guarani, Paraná e Coritiba.

Pesou a favor de Pastana os cinco acessos na Série B com Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2017) e Coritiba (2019).

