Roraimense

RORAIMENSE: São Raimundo bate o Náutico e é hexacampeão Estadual



São Raimundo foi campeão pela sexta vez seguida e agora acumula 12 títulos Estaduais

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 03 (AFI) – Num duelo bastante equilibrado, o São Raimundo levou a melhor sobre o Náutico e venceu por 2 a 1 no estádio Canarinho, em Boa Vista, em duelo único pela final do Campeonato Raraimense. A vitória garantiu ao São Raimundo, carinhosamente chamado de Mundão, o hexacampeonato Estadual.

Foi o sexto título seguido do São Raimundo, mas o 12º em toda a história do campeonato. Uma conquista que consolida ainda mais a hegemonia do time no Estado. Em compensação, o Náutico segue sem ficar com o título, que não acontece desde 2015, quando começou a sequência de conquistas do arquirrival.

Com bola rolando, o primeiro tempo foi bastante ‘pegado’ e movimentado. Os dois times buscaram o gol para abrir o placar, mas acabaram mostrando imensa deficiência para acertar o alvo.

No segundo tempo a partida, enfim, ganhou cara de final de campeonato. Aos 15 minutos, o São Raimundo abriu o placar com Tavinho, que recebeu ótimo cruzamento e finalizou para as redes. Mas o Náutico não demorou e empatou aos 21 minutos com Richard.

Conforme a partida seguiu para a reta final, o São Raimundo teve mais competência e chegou ao gol do título. Aos 33, Rian cobrou escanteio e Tomaz, de peito, fez o segundo do Mundão na decisão. A partir daí, o Náutico foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu o empate para levar o confronto para os pênaltis.