Rui Costa explica como funcionará restrição de ônibus intermunicipais durante São João

O governador da Bahia, Rui Costa, participou da inauguração de policlínica em Eunápolis, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (10), e falou sobre o esquema de restrições de ônibus intermunicipais durante o São João.

“Alguns dias antes do São João, vamos proibir a colocação de horários extras e estipular a lotação máxima dos ônibus de 70%. Nos dias mais próximos ao São João, três dias antes e depois, nós vamos suspender totalmente o transporte. Então, funcionará dessa forma para não prejudicar quem precisa fazer uma viagem por necessidade de saúde ou de trabalho, sem estimular que as pessoas se locomovam com a intenção de se aglomerarem em festas e reuniões vinculadas ao período das festas juninas”, explicou o governador.