Saiba o que fazer para desbloquear ou alterar a senha do cartão Bolsa Família

Se você é beneficiário do Bolsa Família e bloqueou ou não sabe desbloquear a senha do Cartão do BF, saiba que não deve conseguir realizar o procedimento de desbloqueio pela internet. No entanto, é bem simples e fácil. Continue lendo este artigo para mais informações.

A Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelos repasses do benefício do Bolsa Família, traz algumas formas para que você desbloqueie o seu cartão. Caso o seu benefício esteja bloqueado, acesse “Bolsa Família Bloqueado”.

Como alterar a senha do Cartão Bolsa Família na lotérica

O segurado interessado em desbloquear a senha do cartão Bolsa Família, cadastrar nova senha ou mudar a senha anterior, pode ligar para a Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal, no telefone 0800 726 0207.

A ligação é gratuita e através dela, o cidadão pode solicitar a alteração de senha do cartão Bolsa Família na Lotérica mais perto. Após isso, basta comparecer na Lotérica e cadastrar uma nova senha.

Entretanto, cabe lembrar, que a ligação deve ser feita antes de ir a lotérica, para que assim consiga desbloquear a senha do cartão Bolsa Família no estabelecimento.

Desbloquear a senha em uma agência da Caixa

Além de alterar ou desbloquear a senha do Cartão Bolsa Família na Lotérica, o beneficiário também pode fazer esse procedimento em uma das agências da Caixa Econômica.

Caso esqueça a senha do bolsa família

O segurado do BF pode realizar o mesmo procedimento das opções anteriores e alterar a senha do Cartão do Bolsa Família. Esta decisão também pode ser aderida em caso de perda ou furto do cartão BF.

