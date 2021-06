Saiba qual o paradeiro de Apolo em Da Cor do Pecado após sumiço no oceano

Sendo reprisada no canal Viva, a novela ‘Da Cor do Pecado’ possui desfechos surpreendentes na reta final da trama. Para quem não lembra, Apolo (Reynaldo Gianecchini) some no meio do mar após um acidente de barco e, com isso, Paco, seu irmão gêmeo, acaba assumindo o posto, na tentativa de levar uma nova vida.

Mas esse não será o fim do personagem da família Sardinha. Ele será encontrado por Ulisses (Leonardo Brício), numa ilha deserta, que irá leva-lo de volta para casa.

Com 185 capítulos, essa é a terceira vez que o folhetim de João Emanuel Carneiro é reprisada na TV. Tendo Taís Araújo, Gianecchini e Giovanna Antonelli como protagonista, a produção está no ar no canal pago desde março.

Quem terá um fim inesperado é a vilã Bárbara, vivida por Antonelli. Ela tentará sequestrar Paco com a ajuda de Tony (Guilherme Weber). A primeira atitude será levar o marido para um precipício, dando indicativos de um possível homicídio.