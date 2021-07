Saiba quem é o baiano que está no reality ‘Brincando com fogo’

Chegado em festas e curtição, Igor Paes representará a Bahia no reality show ‘Brincando com fogo’, que estreia no dia 21 de julho na Netflix.

Foto: divulgação / Netflix



O produtor de 29 anos promete não ficar parado no programa. Determinado, entra para vencer e dificilmente é derrotado.

Ele é agenciado pela Follow Creators, hub criativo especializado em marketing de influência.



Sobre o reality:

A versão brasileira de ‘Brincando com Fogo’ será narrada pela comediante Bruna Louise. Homens e mulheres são reunidos em uma praia paradisiaca e dividem a chance de conquistar R$ 500 mil. Para que isso aconteça, os participantes precisarão segurar o desejo e até mesmo um selinho desconta uma quantia em dinheiro da recompensa.