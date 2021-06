Salada de macarrão é opção leve e prática para o almoço; confira duas receitas

Cozinhe o macarrão conforme instruções da embalagem. Em uma saladeira, coloque o macarrão, os brócolis, a mussarela, o tomatinho-cereja, as maçãs e a castanha-do-pará. Reserve. Em seguida, misture o requeijão light com o leite, o queijo e o molho inglês. Tempere com o sal e a salsa. Coloque o molho sobre a salada e misture delicadamente. Leve à geladeira até o momento de servir.

Ferva 1 litro de água com sal e cozinhe o macarrão conforme instruções da embalagem. Para economizar tempo, higienize o ovo (com hipoclorito dissolvido em água) e cozinhe-o junto com o macarrão. O tempo de cozimento dos dois é praticamente o mesmo: em torno de 9 minutos. Com o macarrão cozido, escorra a água quente e lave em água corrente para esfriar mais rápido. Corte o filé de frango em pedaços ou tiras pequenas. Tempere com sal e pimenta a gosto. Doure o alho no azeite e refogue o frango. Em um refratário ou vasilha grande, coloque o macarrão e acrescente os demais ingredientes, menos o parmesão e a cebolinha. Misture tudo, tempere a gosto, e finalize com parmesão ralado e cebolinha.