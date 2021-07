Salvador: apenas pessoas em situação de rua recebem primeira dose nesta quarta-feira (30)

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Salvador, a aplicação da primeira dose segue apenas para pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (30), entre as 8h e 16h. Pessoas com data de retorno para a segunda dose das vacinas até o dia 30 de junho podem comparecer aos pontos de vacinação.

A população de rua soteropolitana começou a receber o imunizante contra a covid-19 nesta terça-feira (29). A estratégia é vacinar essas 7 mil pessoas com a vacina da Janssen, a única de dose única até agora.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação da primeira dose nos demais públicos volta a acontecer apenas quando o Governo Federal enviar novos lotes das vacinas. Já as pessoas que precisam receber a segunda dose podem e devem comparecer aos pontos de imunização distribuídos pela capital baiana na quarta-feira, entre 8h e 14h. Confira os locais:

Segunda dose Oxford (8h – 14h)

Drives: PAF Ondina, FBDC Brotas, Shopping da Bahia

Pontos fixos: USF Vista Alegre, USF Matatu, USF Teotônio Viella II (Nova Brasília de Valéria), FBDC Brotas, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Cajazeiras X.

Segunda dose Coronavac (8h – 14h)

Drives: Barradão

Pontos fixos: Barradão e UBS Nelson Piahuy Dourado (Águas Claras)