Salve-se Quem Puder: Alan faz declaração de amor para Kyra antes da primeira vez deles

Em “Salve-se Quem Puder“, Alan (Thiago Fragoso) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) estão ficando cada vez mais próximos e deixando o amor falar mais alto. Após o beijo no karaokê, o advogado perceberá que a mocinha continua insegura para entrar em uma nova relação e decidirá surpreendê-la.

“Psiu, você disse que não queria mais falar no assunto. Mas escrever eu acho que posso, né? Eu sei que você está confusa, mas eu não. Eu estou muito apaixonado por você. Muito! Mas muito mesmo, e eu amo esse seu jeito confuso. Para mim, você é perfeita, assim do jeito que você é. Não adianta, eu não vou desistir de você”, diz a mensagem completa do advogado.