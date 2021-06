Salve-se Quem Puder: Dominique e Lúcia discutem feio por causa de pedido escroto

Dominique (Guilhermina Guinle) não suporta o fato de que é filha de Lúcia (Cristina Pereira) em “Salve-se Quem Puder“. A criminosa irá pedir para que Lúcia jamais conte a verdade para Renzo (Rafael Cardoso), que é sua avó biológica.

“O Renzo está em casa! Ele não pode saber que uma mulherzinha como você é, é…”, gritará Dominique, sendo contida por sua mãe. Lúcia está indignada com as atitudes da megera, que segue focada em incluir Renzo no mundo do crime.

“A avó dele? Eu tenho certeza que ele ia ter mais orgulho dessa avó que veio da favela do que da tia criminosa. Como eu fui boba. Todos esses anos eu fiquei com medo de você, me submeti. Hoje eu vejo que cê pode ser a poderosa chefona fora de casa mas aqui dentro? A chefona sou eu, a sua mãe!!!!”, dirá Lúcia.

Após a afirmação da secretária do lar, Dominique até tentará humilhar a sua genitora, mas não conseguirá. “Eu te odeio! Como eu te odeio!”, afirmará.