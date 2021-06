Sambatech oferece novas vagas para trabalho remoto e presencial

A Sambatech, empresa especializada em soluções de tecnologia e considerada a maior plataforma de video streaming da América Latina, está com 30 vagas abertas para diferentes posições. Há chances para as áreas Comercial, Engenharia, Financeiro/Administrativo, Marketing, Produtos, Projetos, Pré-vendas e Digital.

Dentre os postos de trabalho disponíveis atualmente, destacam-se as posições de Analista Comercial Sênior, Coordenação Comercial, Estágio Backend, Assistente Administrativo, Pessoa Analista de Marketing, Pessoa Coordenadora de Marketing, Analista de Produto, Analista de Requisitos, Estágio de Inbound Qualification, Pessoa Coordenadora Pré-Vendas, Arquiteto de Dados Sênior, Desenvolvedor (a) Backend .NET Pleno, Desenvolvedor (a) Backend Node.js Pleno, Desenvolvedor (a) Mobile Android Kotlin Pleno, Desenvolvedor (a) Mobile IOS Swift Pleno, Desenvolvedor (a) Python Pleno, Desenvolvedor Python Júnior, Desenvolvedor mobile híbrido React Native Pleno e Desenvolvimento Front-End React.

Os contratados poderão atuar no modelo de trabalho remoto ou presencial, a depender do cargo de interesse e necessidade da empresa. As presenciais vagas são para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e estão abertas a todas as pessoas, independente de deficiência, orientação sexual, gênero, etnia, raça, religião e qualquer outras característica. Para as posições remotas, candidatos de todo o país podem concorrer.

A Sambatech oferece aos seus colaboradores alguns benefícios, como:

Happy hour;

Horário flexível;

Gympass;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale refeição/alimentação;

Auxílio home office;

Seguro de vida;

Previdência privada.

Além disso, eles terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa em franca expansão e propor soluções que podem impactar empresas brasileiras dos mais diversos portes.

Como se candidatar às vagas na Sambatech

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis na Sambatech deverão acessar a página de Carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/sambatech-carreiras/, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.