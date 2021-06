Brasileiro

Série B: Sampaio Corrêa confirma rescisão de atacante, ex-Ponte Preta



Dudu não faz mais parte da equipe que tem como objetivo conquistar o acesso na Segunda Divisão

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luis, MA, 01 (AFI) – O Sampaio Corrêa anunciou na tarde desta terça-feira a dispensa do atacante Dudu. Segundo o clube, a diretoria fez um acordo com o atleta e o contrato acabou sendo rescindido. Ele não fazia parte dos planos do técnico Felipe Surian para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Dudu, 25 anos, fez 15 jogos com a camisa da Bolívia Querida na temporada e marcou três gols. Ele também tem passagens por Náutico, CRB, Goiás, Santa Cruz, Ponte Preta e Cruzeiro.

SÉRIE B

O Sampaio Corrêa estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate sem gols diante do Goiás, fora de casa. No sábado, às 16h30, a Bolívia Querida enfrentará o CSA, no Rei Pelé.