Brasileiro

Sampaio Corrêa eterniza o 35º título do Maranhense com a foto oficial. Veja!



Após a foto oficial, os jogadores colocaram as roupas de treino e já iniciaram a preparação para encarar o CSA pela Série B

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 02 (AFI) – Um dia após empatar na estreia da Série B contra o Goiás, no Estádio Castelão, o Sampaio Corrêa se reapresentou no CT José Carlos Macieira, na tarde desta terça-feira. Antes do início dos trabalhos, um momento especial foi reservado para registrar a conquista do 35º título estadual.

A foto oficial do bicampeonato maranhense contou com a presença dos protagonistas do campeonato, comissão técnica e diretoria.

“É uma tradição aqui no Sampaio, após todas as conquistas, e agora não poderia ser diferente. É o sétimo título estadual da nossa administração em 13 disputados. Então, é motivo de muito orgulho para todo o universo Tricolor e que serve de motivação para seguirmos trabalhando para sempre colocar a Bolívia Querida nos degraus mais altos das competições”, declarou o presidente Sergio Frota.

Sampaio Corrêa posou para a foto oficial do 35º título estadual

FOCO NOS TREINOS

Após a foto oficial, os jogadores colocaram as roupas de treino e já iniciaram a preparação para o próximo compromisso pela Série B, sábado, contra o CSA em Maceió.

Na pauta de atividades, treinamento regenerativo para os atletas que entraram em campo e trabalho com bola dedicado ao restante do grupo, sob o comando do técnico Felipe Surian.

CORRENDO CONTRA O TEMPO

A diretoria Tricolor trabalha para colocar o zagueiro Nilson Júnior e o meia Daniel Costa à disposição da comissão técnica. A tendência é que ambos ganhem condição de jogo ao longo da semana.

Os treinamentos preparatórios prosseguem nesta quarta-feira, como nova atividade no CT, já com o técnico Felipe Surian trabalhando em cima da montagem do time titular para encarar o próximo adversário na Série B.