Sánchez renova com o Santos: “Quero conseguir coisas importantes”

Gringo renova com o Santos: “Quero conseguir coisas importantes”



Agora, o uruguaio ficará no Santos até, pelo menos, 22 de julho de 2023

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 07 (AFI) – A novela sobre a renovação de Carlos Sánchez com o Santos teve seu capitulo final nesta segunda-feira. Por meio das redes sociais e com direito a foto, o Peixe confirmou a assinatura para a extensão do vínculo.

Renovação certa até 2023. (Foto: Divulgação)

“A história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, e eu quero levar essa alegria para a torcida grande do Santos. É uma história muito linda, e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o Clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho”, disse o atleta.

Sánchez acumula 25 gols em 104 jogos pelo Santos. Ele é o segundo gringo com mais gols pelo Peixe, atrás só de Copete (26).