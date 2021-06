Brasileiro

Série C: Santa Cruz atualiza DM e tem retorno de Madson, recuperado de entorse



Augusto César e Julinho também voltaram aos treinamentos com os demais atletas, recuperados do quadro de virose

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O elenco coral se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Arruda, após a partida do último sábado em casa. É o início da semana que marca para o Tricolor os preparativos da terceira rodada da Série C, diante do Ferroviário no Castelão.

Bolívar trabalha para reerguer o Santa Cruz

O técnico Bolívar comandou um trabalho dividido em dois grupos, onde os atletas que atuaram a maior parte do jogo realizaram treino regenerativo para a recuperação física. Já os demais treinaram com bola no gramado do Arruda.

DEPARTAMENTO MÉDICO

Madson sofreu um entorse no tornozelo e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Floresta, mas se recuperou e treinou nesta segunda-feira com o grupo. Augusto César e Julinho também voltaram aos treinamentos com os demais atletas, recuperados do quadro de virose.

Wallace Pernambucano e Lucas Batatinha foram reavaliados e devem iniciar a etapa de transição ao longo da semana. Leonan e Ytalo Borba seguem em transição física com fisioterapia.

SÉRIE C

O Santa Cruz, que é o lanterna do Grupo A, volta a campo na segunda-feira, às 20h, na Arena Castelão.