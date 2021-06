Brasileiro

Santo André x Boavista-RJ – Ramalhão quer manter 100% para embalar de vez



Com a vitória por 2 a 1 diante do Bangu-RJ, o Santo André soma três pontos no Grupo A7

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 11 (AFI) – Depois de estrear com vitória, o Santo André quer manter o ritmo no Campeonato Brasileiro Série D. Neste domingo, às 15h, o Ramalhão recebe o Boavista-RJ, que vem de empate, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela segunda rodada da fase de grupos.

Com a vitória por 2 a 1 diante do Bangu-RJ, o Santo André soma três pontos no Grupo A7 e quer se manter na briga pela liderança. Já o Boavista-RJ empatou sem gols com o São Bento, soma um ponto e busca sua primeira vitória.

SANTO ANDRÉ

O técnico Wilson Júnior não costuma divulgar os relacionados para o jogo, mas certo é que não contará com desfalques por suspensão, uma vez que nenhum jogador foi expulso. A boa notícia é que o Santo André tem três novidades.

Foto: Gabriel Facchin Dotto / EC SantoAndré

Isso porque o lateral-direito Elias e o meia Giancarlo, reforços que chegaram nesta semana, estão regularizados.

Além disso, o atacante Vitor Carvalho foi promovido das categorias de base e está à disposição.

BOAVISTA

O Boavista, apesar de fazer um duro jogo diante do Vasco, foi eliminado da Copa do Brasil. Com isso, agora pensa exclusivamente na Série D. O técnico Leandrão, que escalou um time misto na primeira rodada, deve ir agora com os titulares, mantendo a base da escalação que enfrentou o rival carioca.

Como não teve expulsos, não tem desfalques por suspensão. O goleiro Ary, substituído no intervalo por conta de dores musculares, será reavaliado. Caso não jogue, entra Klever.