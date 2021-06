Santos anuncia volante da Ferroviária, ex-Santos: “Maiores do mundo”

Brasileiro

Santos anuncia volante da Ferroviária, ex-Ponte: “Um dos maiores do mundo”



O jogador vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 04 (AFI) – Chamado para a seleção brasileira Sub-20 nas últimas três convocações, o segundo volante Vinicius Zanocelo é mais um reforço anunciado pelo Santos O jogador, de 20 anos, assinou com o Peixe nesta sexta-feira e vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com uma opção de aquisição definitiva fixada.

“Sem dúvida é um grande nome para o nosso elenco. Um jogador jovem, que já integra a Seleção Brasileira Sub-20 e que será importante para o time. Estamos reforçando o grupo e temos certeza de que teremos resultados positivos. Zanocelo, seja bem-vindo”, afirmou o presidente do Santos FC, Andres Rueda.

SÓ ALEGRIA!

Segundo volante, bom passador, bom finalizador e que ajuda a marcar. “Um jogador que pisa na área e gosta de fazer gols”. Assim Zanocelo se define. O atleta falou da emoção em vestir a camisa do Santos.

“Eu não gosto muito de resposta pronta, mas se você perguntar para qualquer jogador, todos responderão que é um sonho, um orgulho muito grande representar um dos maiores clubes do Mundo”, destacou o atleta que usará a camisa 25.

Zanocelo é o novo reforço do Santos

“A camisa do Santos é muito pesada, camisa do extraterrestre, do maior do planeta, que é o Pelé. Entre outros jogadores, a gente sabe o quanto o Santos revela entre Neymar e vários outros. É uma grande honra”, ressaltou Zanocelo.

MAIS DE ZANOCELO!

Natural de Santo André, ele começou a jogar no futsal aos seis anos de idade no Basf Suvinil, em São Bernardo do Campo. Depois, seu pai foi transferido para o Pará, onde jogou quatro anos no Remo. No campo, começou aos 15 anos no Juventus. Passou pela Ponte Preta e chegou à Ferroviária.

O novo reforço acompanhou muito da história recente do Clube. “Era menino, foi o auge do Santos FC, com Neymar, Ganso, Elano. Os caras jogavam muita bola, tinham as dancinhas. Bem legal”, lembrou, já mandando recado para a torcida santista: “Pode esperar um jogador que gosta de vencer, que veio para brigar por títulos com a camisa do Santos FC. Venho com muita vontade, com muita gana para vencer”.