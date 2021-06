Santos apresenta Vinicius Zanocelo, jovem meio-campista ex-Ferroviária

Brasileiro

Santos apresenta jovem meio-campista ex-Ferroviária



Vinicius Zanocelo, de apenas 20 anos, é o novo reforço do Peixe; O jogador chega com vínculo até 2023, por empréstimo da Ferroviária

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 11 (AFI) – O reforço mais recente do Santos, Vinicius Zanocelo, foi apresentado no clube por volta da hora do almoço, desta sexta-feira. O meio-campista recebeu a camisa 25 e chega por empréstimo da Ferroviária com vínculo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.

O jogador de 20 anos se mostrou orgulhoso por chegar a um clube como o Santos e revelou que o técnico Fernando Diniz foi fundamental para que ele aceitasse o projeto.

“Sempre tive o sonho de trabalhar com o Diniz. Todo jogador que passa pela mão dele tem uma evolução muito grande. Ele foi uma peça-chave para a minha vinda ao Santos. Fico muito feliz de trabalhar com ele , disse Zanocelo.

Zanocelo é apresentado pelo Santos – Foto: Ivan Storti/Santos FC

AINDA NÃO VAI JOGAR



O nome do jogador já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), mas Zanocelo ainda passa por um processo de fortalecimento muscular.

“Antes de decidir pelo Santos, eu tinha outros projetos. Eu só iria para esses projetos em julho e ficaria um mês e meio treinando separado. Decidi fazer uma cirurgia em dois sisos que me incomodavam demais. O projeto do Santos veio no mesmo dia em que fiz a cirurgia, e eu estava nesse processo de recuperação. Fiquei um bom tempo parado, não consegui me alimentar direito. Agora estou me adaptando para entrar no treino aos poucos para daqui a pouco estar 100%”, explicou.

QUER SEGUIR O MESTRE



Em sua reta final da Ferrinha, o jovem teve a oportunidade de trabalhar com Elano. O meia espera seguir os passos e conselhos do ex-treinador.

“Na minha conversa com o Elano, ele só disse coisas positivas do Santos. Aprendi muito com ele, com esse pouco tempo que tive com ele na Ferroviária. É muito determinado. Terá o mesmo sucesso como treinador que teve como jogador. É um cara em quem me espelho. É da minha posição, fez história no Santos e no futebol mundial. Espero seguir a carreira dele e fazer história no Santos também”, finalizou Zanocelo.