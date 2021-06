Sul-Americana

Clássico uruguaio e Santos e Grêmio contra pedreiras, veja confrontos da Sul-Americana



Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – No sorteio da Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros terão compromissos complicados pelas oitavas de final, que serão disputados a partir de 13 de julho. O Santos terá pela frente o Independiente, da Argentina, conhecido como “Rei de Copas”, e fará o segundo jogo em Buenos Aires. Já o Grêmio terá que encarar a altitude de Quito, no Equador, no confronto contra a LDU. A partida decisiva será em Porto Alegre.

Também contra um rival do Equador, com a vantagem de decidir o confronto em Braganças Paulista (SP), o Red Bull Bragantino jogará contra o Independiente del Valle. Por fim, o Athletico-PR medirá forças com o América de Cali, da Colômbia. O duelo decisivo será na Arena da Baixada, em Curitiba.

Nacional e Peñarol se enfrentarão nas oitavas

MAIS JOGOS

Além dos duelos dos clubes brasileiros, chama a atenção o clássico uruguaio entre Nacional e Peñarol nas oitavas de final da Sul-Americana. Os outros confrontos são: Junior Barranquilla (Colômbia) x Libertad (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) x Rosario Central (Argentina) e Sporting Cristal (Peru) x Arsenal (Argentina).

Confira os confrontos:

Nacional-URU x Peñarol-URU

Independiente del Valle-EQU x Red Bull Bragantino

Santos x Independiente-ARG

América de Cali-COL x Athletico-PR

LDU-EQU x Grêmio

Junior Barranquilla-COL x Libertad-PAR

Deportivo Táchira-VEN x Rosário Central-ARG

Sporting Cristal-PER x Arsenal-ARG