Brasileiro

Santos x Ceará – Tá na hora do Peixe embalar com Fernando Diniz



Sob o comando do treinador, o Santos teve duas vitórias e cinco derrotas

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 04 (AFI) – Ainda sem conseguir embalar sob o comando de Fernando Diniz, o Santos busca pela primeira vez a segunda vitória seguida com o treinador neste sábado, contra o Ceará, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Santos teve duas vitórias e três derrotas. Na última terça-feira, o Peixe ganhou do Cianorte, por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia no Brasileirão, porém, o time foi goleado pelo Bahia, por 3 a 0, em Salvador.

O Ceará também está com as atenções divididas com a Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Vozão empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, no primeiro jogo da terceira fase. Já no Brasileirão, o time comandado por Guto Ferreira ganhou do Grêmio, por 3 a 2.

PEIXE INDEFINIDO

Fernando Diniz ainda não definiu qual será o time titular neste sábado, mas, pela vantagem obtida no jogo de ida da Copa do Brasil, deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. O treinador, porém, tem dúvidas.

Santos ainda não venceu duas seguidas com o novo treinador (Foto: Ivan Storti/Santos)

Surpresas na escalação contra o Cianorte, o goleiro John e o zagueiro Luiz Felipe disputam posição com João Paulo e Kaiky, respectivamente. A tendência é que eles continuem entre os titulares.

No ataque, Marcos Guilherme deve ser o escolhido para substituir Lucas Braga vetado pelo departamento médico devido a uma lesão na coxa esquerda. Além disso, o lateral-esquerdo Moraes volta a ficar à disposição. Ele não enfrentou o Cianorte porque já havia disputado a Copa do Brasil pelo Mirassol.

VAI POUPAR?

Diante da importância do Clássico-Rei na próxima quinta-feira, existe a possibilidade do técnico Guto Ferreira preservar alguns titulares contra o Santos, assim como fez diante do Grêmio. Mas tudo será definido apenas momentos antes da bola rolar.

Os atacantes Jael e Mendoza, além do lateral-direito Gabriel Dias, cumprem suspensão por causa da briga generalizada na final da Copa do Nordeste. Além deles, Guto Ferreira não tem o zagueiro Luiz Otávio e o volante William Oliveira, que seguem lesionados.

“Sábado vai ser uma guerra contra o Santos, o time vai buscar a vitória a todo momento. Para nós não vai ser diferente, vamos dar o nosso melhor, tratar com sabedoria para conquistar os três pontos”, disse o meia Fernando Sobral.