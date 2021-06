Santos x Cianorte-PR – Peixe quer confirmar vaga nas oitavas

Copa do Brasil

Santos x Cianorte-PR – Com boa vantagem, Peixe quer confirmar vaga nas oitavas



O Peixe venceu o Cianorte por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para avançar

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 07 (AFI) – Com uma boa vantagem construída no primeiro jogo, o Santos entra em campo nesta terça-feira, às 16h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Recebe o Cianorte na Vila Belmiro buscando confirmar vaga nas oitavas de final.

O Peixe venceu o Cianorte por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para avançar. Para avançar no tempo normal, resta aos paranaenses vencerem por três ou mais gols, já que triunfo por dois gols, independente do placar, leva a decisão aos pênaltis.

Além de continuar vivo na competição, a classificação rende uma boa quantia em cotas. Quem avançar, garante R$ 2,7 milhões. Por ter jogado as duas primeiras fases, o Cianorte já garantiu quase R$ 3 milhões. Já o Santos entrou na terceira fase e tem garantido R$ 1,7 milhão.

SANTOS

O técnico Fernando Diniz terá um problema em relação ao time que venceu no Paraná. Lucas Braga, que sentiu dores na coxa, iniciou recuperação física, mas está fora. Com isso, o setor ofensivo deve contar com Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Mesmo com a boa vantagem, Fernando Diniz garantiu que os paranaense serão respeitados. “Vamos levar uma equipe competitiva e o Cianorte vai ter todo o nosso respeito, assim como teve o Ceará e o próprio Cianorte no primeiro jogo”, garantiu.

CIANORTE

Mesmo com a desvantagem no placar, o Cianorte não poupou seus titulares na estreia da Série D, em que empatou com a Portuguesa por 2 a 2. O time paranaense deve manter a mesma escalação para o duelo. Em sua estadia no estado, os comandados pelo técnico João Burse treinaram nas instalações do São Paulo.