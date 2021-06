Brasileiro

Santos x Juventude – Peixe tem boa oportunidade para deslanchar



O time gaúcho ainda não ganhou no retorno à elite e nunca venceu na Vila Belmiro

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 11 (AFI) – O Santos tem uma boa oportunidade para emplacar a segunda vitória seguida no Brasileirão neste sábado, quando recebe o Juventude, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela terceira rodada.

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Peixe vem de três vitórias seguidas, sendo uma delas pelo Brasileirão, quando bateu o Ceará, por 3 a 1. Esses foram os primeiros três pontos do Santos, que está em 12º lugar.

Por outro lado, o Juventude ainda não conseguiu vencer no seu retorno à elite do Brasileirão depois de 13 anos. Com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, o time gaúcho está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar.

TABU HISTÓRICO!

Nas nove vezes que foi até a Baixada Santista, o Juventude teve quatro empates e cinco derrotas. O último confronto entre os dois times na Vila Belmiro foi realizado em 2007 e terminou com vitória do Santos, por 1 a 0.

Santos vem de três vitórias seguidas na temporada (Foto: Ivan Storti/Santos)

EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO…

Fernando Diniz não revelou qual será a formação inicial para enfrentar o Juventude, mas tudo indica que o treinador mantenha a mesma escalação dos últimos dois jogos, quando o Santos bateu Ceará, por 3 a 1, e Cianorte, por 1 a 0.

No treinamento desta sexta-feira, o último antes da partida, Fernando Diniz teve a presença de Lucas Braga, que está voltando de contusão e participou de parte da atividade com bola. O atacante ainda é dúvida, mas, mesmo que seja liberado, deve ficar como oção no banco.



VAI REPETIR O TIME?

Apesar do Juventude ter sido goleado pelo Athletico-PR, por 3 a 0, em Caxias do Sul, na última rodada, o técnico Marquinhos Santos não pensa em mexer na formação titular. A única dúvida está na defesa, pois Rafael Foster sentiu um desconforto na coxa.

Se Foster não tiver condições de jogo, Marquinhos Santos pode promover a estreia de Didi. Contratado na semana passada, o ex-zagueiro de Ferroviária e Guarani foi relacionado pela primeira vez.