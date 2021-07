Santos x Sport – Peixe tenta seguir embalado diante de Leão que ainda busca primeira vitória

Santos, SP, 29 (AFI) – Embalado após três jogos sem derrota, sendo duas vitórias e um empate neste meio tempo, o Santos volta a campo nesta quarta-feira (30) focado em mais um resultado positivo para seguir na briga pelo G4 do Brasileirão. Em casa, no Estádio da Vila Belmiro, o time paulista recebe o Sport, às 20h. Porém não será uma missão fácil, já que o Leão segue em busca da primeira vitória na competição para sair da parte debaixo da tabela.

Vindo de uma vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na rodada passada, o Santos aparece na sexta colocação com onze pontos ganhos. Do outro lado, Sport aparece na 15ª colocação com cinco pontos ganhos e tem um retrospecto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas neste início de Brasileirão. Precisa demais da reabilitação para sair de perto da zona de rebaixamento.

SANTOS

Com um treino no CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira (29), o Santos encerrou a sua preparação para encarar o Sport. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz segue sem poder contar com o goleiro John. Havia rumores que o arqueiro poderia voltar ao time titular, mas ele segue em recuperação de uma entorse no joelho e será poupado por pelo menos mais uma rodada. Com isso, João Paulo segue como titular.

Além dele, o atacante Marinho e o volante Alisson também são desfalques certos. O camisa 7 está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada e o meio-campista também se recupera de probelmas no joelho. Para sua vaga, Camacho voltará a ser titular após ficar de fora contra o Atlético-MG, também por suspensão. No mais, a base deve ser a mesma que vem atuando.

SPORT

Para a partida, o técnico Umberto Louzer deve manter o esquema com dois zagueiros assim como aconteceu no empate sem gols com o Cuiabá no último final de semana. Isso porque, Iago Maidana que vinha sendo titular quando a equipe jogava na esquema com três zagueiros, voltou a sentir dores musculares no abdome e segue de fora. Com isso, Rafael Thyere e Sabino continuam formando a dupla titular da zaga do Sport.

Além de Maidana, o time pernambucano tem mais duas baixas no setor defensivo. Já que o latertal-direito Patric ficará de fora do segundo jogo após cometer um “ato de indisciplina” contra o Corinthians no qual fez gestos obsenos na comemoração de um dos gols e foi afastado pela diretoria por tempo indeterminado. Do outro lado do campo, o lateral-esquerdo Sander sofreu uma trauma no pé e permaneceu no Recife em recuperação.

O volante João Igor e o atacante Leandro Barcia, ambos entregues ao Departamento Médico há algumas rodadas, estão em fase de transição, mas devem voltar a atuar a partir das próximas rodadas.