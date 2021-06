São 172 vagas pelo país

Adecco divulga novos empregos disponíveis para diversos profissionais de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 172 oportunidades abertas e, para se candidatar, basta ler atentamente todas as informações e cadastrar o currículo atualizado. Acompanhe, a seguir, quais são os cargos!

A Adecco divulgou mais de 172 oportunidades de empregos disponíveis para trabalhadores de todo o território nacional. A depender do cargo, a empresa oferece aos novos colaboradores, além do salário conforme o mercado de trabalho, benefícios como vale transporte, vale refeição e home office. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Analista de Categoria Sênior;

Estágio em Power Bi;

Vendedor Hunter de Consórcios;

Técnico de Manutenção;

Assistente Técnico de Manutenção (Equipamentos Eletro Medicina);

Coordenador de Contas;

Estágio em Engenharia de Produção;

Analista de Subscrição Pleno;

Estágio em Engenharia Elétrica;

Estágio em Administração;

Estágio em Engenharia de Produção ou Análise de Dados;

Propagandista Médico;

ANL Tecnol Informação Master – exclusiva para PCD;

Estágio em TI;

Estágio em Engenharia de Produção ou Administração;

Vendedor de Consórcios;

Técnico de Laboratório II;

Encarregado de Compras de Serviços;

Técnico Laboratório Sr;

Técnico Manufatura;

Assistente Manufatura;

Analista de Subscrição;

Analista Contábil / Fiscal;

Operador de Atendimento I;

Técnico Químico de Aplicação;

Auxiliar de Atendimento ao Cliente;

Operador de Máquinas;

Técnico Eletromecânico de Instalação;

Técnico Eletromecânico Pleno;

Consultor de Vendas;

Técnico Eletromecânico Sênior;

Técnico Eletromecânico de Instalação;

Técnico Eletromecânico Júnior;

Assistente Executiva (o) Bilíngue;

Costureira (o);

ANL de Tecnologia da Informação Sênior – exclusiva para PCD;

Operador de Máquina;

Técnico de Enfermagem UTI;

Assistente de Comunicação Interna e Cultura;

Técnico de Mecatrônica;

Operador (a) de Estamparia;

Shopper com Moto (Motoboy);

Entre outras.

Como se inscrever

A Adecco divulga novos empregos em todo o país. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o link de participação, considerar todos os requisitos referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

