São 44 novas vagas pelo país

B2W Digital divulga empregos disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 44 oportunidades abertas e, para se candidatar, é necessário considerar todas as informações referentes à vaga desejada. Veja, a seguir, quais são os cargos ofertados!

A B2W Digital anunciou mais de 44 oportunidades de emprego para profissionais de diferentes especialidades em todo o território nacional. A empresa oferece aos funcionários, além da remuneração de acordo com o mercado, benefícios como convênio médico e odontológico, desconto em produtos, ginástica laboral, vale refeição, vale transporte e seguro de vida. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Técnico de Segurança do Trabalho;

Coordenador de Operações;

Analista de Operações | Comercial Externo;

Coordenador Financeiro;

Analista de Operações | Data Analytics;

Coordenador de Projetos;

Analista Financeiro Jr;

Analista de Planejamento Jr;

Coordenador de RH;

Supervisor de Risco;

Coordenador(a) de Risco;

Programa Trainee LET’S 2021;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Manutenção;

Operador de Logística;

Supervisor de Operações (Logística);

Analista de Fusões e Aquisições;

Supervisor de Prevenção de Perdas;

Supervisor de Qualidade;

Analista Comercial Pl;

Cientista de Dados;

Analista de Operações SR;

Líder de Operações;

Coordenador de Operações Resende;

Entre outras.

Como se inscrever

A B2W Digital divulga empregos com muitos benefícios em todo país. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o site de inscrição, ler todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

