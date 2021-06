São João com o iBahia: canal especial traz receitas, playlists, música e muita informação

Ainda não será possível voltar a realizar o São João do jeito que gostamos e conhecemos. As aglomerações continuam proibidas por conta da pandemia do novo coronavírus, mas ainda assim dá para aproveitar essa época do ano tão importante para a cultura nordestina.

E é isso que o São João com o iBahia quer oferecer. Um espaço para matar a saudade, fazer planos para o futuro, preparar um arraiá em casa – mantendo o isolamento! – curtir música boa e muito mais.

– Interior, onde você encontra notícias sobre as cidades da Bahia relacionadas ao São João, do ponto de vista econômico e cultural;

– Gastronomia, com receitas especiais enviadas por influenciadores, além de dicas para você preparar um verdadeiro banquete junino;

– Música, que vai apresentar ao leitor a história do forró, entrevistas com artistas deste universo, além de uma agenda completa com as lives de São João e playlists produzidas por artistas especialmente para nossos leitores.

Além do canal especial, as redes sociais do iBahia também acompanharão o ritmo junino, com entrevistas no Instagram e playlists originais e especiais no Spotify.

Para quem quer matar a saudade do artista preferido, da festa de São João, do forró raiz, do piseiro ou do sertanejo, a alternativa é curtir as lives promovidas pelos artistas durante o mês de junho.

E para você não se perder, no canal especial do iBahia você vai encontrar uma lista com todas as transmissões, sempre atualizada, com as datas e horários.

Para deixar a trilha sonora do seu São João ainda melhor, o iBahia pediu para cinco cantores do gênero montarem playlists especiais, cada uma com uma temática. Confira:

– O melhor do Pé de Serra, por Bell Marques

– Para dançar coladinho, por Léo do Estakazero

– Mulher na Sanfona, por Lucy Alves

– Só no Xote, por Norberto Curvello

– Não pode faltar no São João, por Tico do Forró do Tico

Todas as playlists estão disponíveis no Spotify do Portal iBahia.

Todas as segundas, quartas e sextas o resumo das principais notícias do São João com o iBahia estará na grade da Bahia FM.