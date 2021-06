‘São João de Todos’ terá show de Vitor Fernandes, Saia Rodada e mais: confira programação

O São João é uma das principais festas do país e um marco na cultura brasileira. Mas ainda sem a possibilidade de festas presenciais, a empresa CONFIRA promove a segunda edição do ‘São João de Todos’. O evento contará com lives musicais, tutoriais de culinária, playlists temáticas e muito mais.

A partir do dia 16 de junho, começam as lives musicais com shows de quarta a domingo no canal do CONFIRA no YouTube. Entre os mais de 40 nomes confirmados na lineup do evento, estão Raí Saia Rodada, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, e Eric Land.