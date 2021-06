São João: veja sete receitas para arrasar nas comemorações juninas

Está ansiosa (o) pelas comemorações juninas? O iBahia preparou uma lista com várias opções de receitas para você arrasar na festa de São João. Pamonha, bolo de fubá, brigadeiro de milho e até quitutes mais tradicionais para aqueles que não são tão chegados as comidas juninas. Confira:

1- Beijinho de milho e biscoito maria Foto: divulgação / Pilar

– 1/2 pacote do biscoito maria (200 g)

– 1 lata de leite condensado

– 1 colher de sopa de margarina

– Coco ralado para decorar

– No liquidificador ou em um mixer, bata bem o leite condensado, o milho já escorrido e a pitada de sal.

– Leve ao fogo baixo com a margarina, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos, até engrossar. Reserve e deixe esfriar bem, de preferência na geladeira.

– Triture o biscoito até virar uma farofa. Incorpore ao doce já frio, misturando com as mãos, até formar uma massa homogênea. O biscoito maria triturado dará consistência e uma crocância especial ao doce.

– Unte as mãos com um pouco de margarina e modele o doce em bolinhas, finalizando com o coco ralado.

Tempo de preparo: 20 minutos | Rendimento: 40 docinhos



2-Pamonha ao Queijo Foto: divulgação / Tirolez

– 10 espigas de milho verde

– 200 g de Queijo Prato ralado

Modo de Preparo: – Com o auxílio de uma faca bem afiada, corte as 2 extremidades de cada espiga. Retire as palhas, uma a uma, e reserve-as.

– Ainda com a faca, retire o milho das espigas: apoie a base reta sobre uma superfície plana e passe a faca rente à espiga para retirar o máximo de milho de cada uma.

– Coloque o milho para bater no liquidificador com 1 xícara (chá) de água por 30 segundos, ou até que essa mistura fique sem pedaços grandes. Em seguida, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto, misture o queijo ralado e reserve.

– Ferva 1 litro de água e cozinhe as palhas reservadas por 2 minutos, para que elas fiquem mais macias e menos quebradiças. Retire da água e resfrie-as.

– Com as palhas menores, faça tirinhas. Com as palhas maiores, faça cones, torcendo e amarrando a parte inferior. Recheie um cone com um pouco do creme de milho (pouco mais que a metade) e feche com outro cone. Amarre a pamonha com uma tirinha de palha e repita o procedimento até usar todo o creme de milho.

– Ferva 2 litros de água e coloque a pamonha para cozinhar até que ela fique dura (de 60 a 90 minutos). Depois de pronta, você pode servi-la fria ou esquentá-la novamente na hora de servir.

Rendimento: 6 a 8 porções | Tempo de Preparo: 35 minutos

3- Bolinho caipira de carne Foto: divulgação / Puro Sabor

– Pimenta do reino a gosto

– ¾ de xícara de farinha de mandioca torrada

– 1 e ½ xícara de farinha de milho flocão

– 6 colheres(sopa) de margarina

– Pimenta do reino a gosto

Em uma panela, ferva a água e vá acrescentando a cebola, o cheiro verde, o louro em pó, o alho, a pimenta do reino e o sal. Deixe ferver e depois acrescente a farinha de mandioca e a farinha de milho flocão. Durante o cozimento da massa, acrescente 4 colheres de margarina e deixe cozinhar por 5 minutos mexendo sempre. Apague o fogo e coloque mais 2 colheres de Margarina Puro Sabor para deixar a massa mais molhadinha e saborosa. Deixe esfriar, enquanto prepara o recheio.

Em uma tigela, misture a carne moída com os temperos: cebola picada, alho picado, pimenta do reino, cheiro verde, o sal e o suco de limão. Misture bem e depois é só moldar os bolinhos e fritar.

4- Polenta cremosa com gorgonzola

Foto: divulgação / Tirolez

– 1 xícara de chá de fubá pré-cozido

– 1 colher de chá de sal

– 1 colher de sopa de azeite

– 80g de Queijo Gorgonzola

– Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio. Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame.

– Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora à gosto, e misture bem.

– Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo. Feito isso, leve ao forno preaquecido por 10 minutos apenas para que o queijo derreta e incorpore melhor à polenta.

Tempo de preparo: 25 minutos | Rendimento: 6 porções

5- Bolo de Fubá Foto: divulgação

– 1 xícara (chá) de adoçante culinário (forno e fogão)

– 4 colheres (sopa) de margarina light

– ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

– ¾ de xícara (chá) de fubá

– 1 colher (sopa) de fermento em pó

– ¾ de xícara (chá) de leite desnatado

– 2 colheres (sopa) de requeijão light

– 1 colher (sopa) de sementes de erva-doce

– Bata na batedeira as gemas com o adoçante e a margarina. Desligue o aparelho e misture delicadamente a farinha, o fubá e o fermento peneirados e o leite.

– Acrescente as claras em neve, o requeijão light e a erva-doce. Coloque em uma fôrma untada com margarina light e leve ao forno preaquecido a 180 ºC durante 45 minutos, aproximadamente.

– Espere esfriar um pouco, desinforme e polvilhe com canela em pó (opcional).

6- Torta de Milho Salgada Foto: divulgação / Fortaleza

– 1 pacote de cream cracker tradicional

– 4 colheres de sopa de azeite

– ¾ de xícara de leite integral

– 3 latas de milho em conserva

– 1 cebola pequena picada

– 2 colheres de sopa de margarina

– 3 colheres de sopa de farinha de trigo (sem fermento)

– 1 xícara de leite integral

– 1 xícara de queijo parmesão ralado

– No liquidificador, bata os biscoitos e misture os outros ingredientes da massa, até formar uma farofa.

– Preencha o fundo e as laterais da forma.

– Em um liquidificador, bata 2 latas de milho com a água da conserva. Peneire.

– Em uma panela em fogo baixo, refogue a cebola na margarina.

– Junte a farinha de trigo e doure um pouco, adicione o leite e mexa bastante até incorporar e dissolver completamente.

– Junte o milho da terceira lata (sem a água), o milho batido peneirado e o queijo ralado.

– Cozinhe até engrossar em fogo bem baixo.

– Coloque o recheio em cima da massa na assadeira e leve para assar a 180 0C por aproximadamente 45 minutos.

7- Coxinha de Aipim com Carne do Sol Foto: divulgação / Finna

– 700 g de aipim cozido e amassado no garfo

– 1 colher de sopa de margarina

– 1 xícara de farinha de trigo (sem fermento)

– Farinha de trigo para empanar

– Farinha de rosca para empanar

– 2 colheres de margarina

– 1 cebola cortada em cubos

– 200 g de carne de sol dessalgada, limpa e desfiada

– 1|2 maço de coentro picado

– 1|2 maço de cebolinha picada

– 1 pimenta dedo de moça pequena, sem sementes e cortada em rodelas

– Em uma tigela, misture os ingredientes da massa até incorporar. Reserve.

– Em uma panela refogue a cebola na margarina.

– Adicione a carne do sol e refogue mais um pouco.

– Coloque a pimenta dedo de moça, os temperos verdes, e acerte o sal se necessário. Reserve.

– Passe um pouco de óleo nas mãos e abra um pouco da massa, coloque um pouco do recheio e feche modelando em formato de coxinha.

– Repita o processo até acabar a massa e o recheio.