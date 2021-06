São João: Wesley Safadão faz live no dia 19 de junho com participação de Alceu Valença

Com a proposta de fazer uma verdadeira festa de São João, Wesley Safadão irá realizar uma live no dia 19 de junho, a partir das 20h. O show, intitulado ‘Arraiá do Safadão’ contará com participações especiais de Alceu Valença, Taty Girl, além de outros convidados que serão anunciados posteriormente.

Foto: Divulgação



Além de cantar os clássicos juninos, o sertanejo também vai trazer na apresentação os seus grandes sucessos, como “Despedida”, “Dois Lados”, Só Pra Castigar” e “Na Cama Que Eu Paguei”. O show será transmitido através do Youtube do cantor.